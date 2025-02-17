«Газпром нефть» установила сразу несколько рекордов в 2024 году

Компания отчиталась о результатах работы в 2024 году. Выручка достигла 4,1 трлн рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 480 млрд рублей.

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков:

«Газпром нефть» ведет активную работу по достижению техсуверенитета и стремится к технологическому лидерству. Мы создаем как сами, так и в партнерстве с отечественными машиностроителями новые решения и оборудование для добычи и переработки углеводородов. Важной задачей для нас является также переход на следующий уровень эффективности за счет внедрения цифровых двойников, искусственного интеллекта и автоматизации.

Кроме того, обеспечен рекордный рост добычи и переработки. Оператор бизнеса масел «Газпром нефти» — «Газпромнефть — смазочные материалы» — в 3 раза увеличил выпуск синтетических компонентов для автомобильной и индустриальной техники.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Для обеспечения внутреннего рынка современной продукцией мы планомерно расширяем ассортимент и объем выпуска смазочных материалов. В первую очередь – за счет новых премиальных синтетических масел для всех типов транспорта, оборудования и техники. Наращивание этого вида продукции стало возможным благодаря запуску в Омске собственного производства синтетических компонентов – ГИПД – мощностью более 220 тыс. тонн базовых масел в год».

С запуском объекта «Газпром нефть» перешла на полный цикл выпуска современных базовых масел с использованием российской компонентой базы.