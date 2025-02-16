Трамп оспаривает запрет на автомобили с бензиновыми двигателями в Калифорнии

Администрация Трампа предпринимает первые шаги, чтобы оспорить правила по выбросам загрязняющих веществ для автомобилей в Калифорнии, которые требуют продажи автомобилей с нулевыми выбросами. Президент считает, что эти нормы ограничивают выбор для потребителей.

Администратор Агентства по охране окружающей среды (EPA) Ли Зелдин сообщил 14 февраля, что планирует представить на рассмотрение Конгресса одобрение правил Калифорнии, открывая путь для их отмены. Такой шаг является реакцией на требования со стороны автопроизводителей, автодилеров и производителей топлива, которые считают стандарты Калифорнии невозможными для выполнения.

Речь идет о решениях EPA, принятых в период президентства Джо Байдена, которые позволили Калифорнии установить три правила по загрязнению автомобилей — включая нормы для легковых и грузовых автомобилей. Эти разрешения, которые позволяли Калифорнии устанавливать более жесткие стандарты, чем федеральные, теперь будут отправлены в Конгресс для рассмотрения, что является изменением подхода по сравнению с периодом правления Байдена.

Этот шаг дает республиканцам в Конгрессе возможность быстро отменить стандарты через процедуру, установленную Законом о Конгрессной проверке, что может привести к отмене программы Clean Cars II Калифорнии, которая требует продажи автомобилей с нулевыми выбросами и, в конечном счете, к запрету на продажу бензиновых автомобилей в 2035 году.

Зелдин сообщил, что администрация готова поддержать этот процесс и сделает все возможное, чтобы сделать жизнь американцев более доступной. Два других программы, затронутые этим шагом, касаются ограничений выбросов окислов азота от грузовых автомобилей и обязательных продаж автомобилей с нулевыми выбросами.

По закону о чистом воздухе, штаты должны соответствовать федеральным нормам по загрязнению воздуха, однако несколько десятилетий назад Конгресс дал Калифорнии право устанавливать собственные более строгие ограничения, если они получат одобрение EPA. Другие штаты могут выбрать следование этим стандартам Калифорнии.

Некоторые производители топлива и биотоплива оспорили эти требования в федеральном суде. Администрация Трампа может попытаться отменить эти разрешения административным путем, однако процесс может занять несколько месяцев, в то время как требования уже влияют на автопроизводителей. Например, в рамках инициативы Clean Cars II автопроизводители, работающие в Калифорнии и других штатах, обязаны продавать как минимум 35% автомобилей с нулевыми выбросами к 2026 году.

Эти требования были разработаны для сокращения загрязняющих веществ, которые способствуют потеплению планеты, и нацелены на снижение выбросов парниковых газов на более чем 50% в 2040 году. Они должны были применяться в Нью-Йорке, Вашингтоне и других штатах, что составляет около 30% автомобильного рынка США.

EPA выдавала Калифорнии более 100 разрешений по Закону о чистом воздухе за последние пять десятилетий. При Байдене агентство заявило, что эти разрешения не являются федеральными правилами и не подлежат дополнительной проверке в Конгрессе.