Новый Alfa Romeo Stelvio получит электрическую версию мощностью до 1000 л.с.

Alfa Romeo готовится представить обновленный Stelvio, который станет третьим внедорожником бренда за последние три года. В отличие от моделей Tonale и Junior, использующих менее сложные платформы, новый Stelvio будет основан на новой платформе STLA-Large от Stellantis Group, что позволит предложить более амбициозную модель.

Этот автомобиль, который появится летом, нацелен на премиальные внедорожники, такие как Audi Q6 e-tron и Polestar 3, и будет оснащен современными силовыми установками и дерзким дизайном.

Платформа STLA-Large поддерживает аккумуляторы емкостью от 85 до 115 кВтч, а также один или два мотора. При максимальной батарее новый Stelvio сможет проехать до 780 км на одном заряде. Кроме того, для модели предусмотрена версия Quadrifoglio с мощностью до 1000 л.с. и разгонным временем до 100 км/ч за 2 секунды. Однако стоит отметить, что такая версия будет тяжелее из-за электрического привода.

Хотя Stelvio будет доступен в первую очередь как электромобиль, Alfa Romeo не исключает гибридные версии, если этого потребует рынок.

Компания подчеркивает, что платформы STLA-Large позволят использовать альтернативные двигатели в будущих моделях Stelvio и Giulia.

Важным элементом будущего Stelvio будет и его дизайн. Руководитель дизайна Alfa Romeo, Алехандро Месонеро-Романо, отметил, что для компании критично создать привлекательную модель, и в качестве вдохновения для дизайна взяли такие культовые автомобили, как SZ Coupé из 90-х годов.

Stelvio станет первым шагом в новой эре для Alfa Romeo, после которого последует новое поколение Giulia в 2026 году и другие новые модели в рамках стратегии бренда.