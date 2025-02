Zeekr и Lynk & Co раскрили планы на 2025 год, включая новые модели для Европы

Бренды Zeekr и Lynk & Co раскрыли свои планы на 2025 год после того, как Zeekr Technology стал основным акционером Lynk & Co. Компания Zeekr анонсировала три новых модели, которые появятся в продаже с 2-го квартала 2025 года. Lynk & Co в свою очередь планирует начать продажи двух новых автомобилей, среди которых модели Lynk & Co 02 и Lynk & Co 08, которые будут представлены на международных рынках, расширяя линейку бренда за рубежом.

Zeekr и Lynk & Co имеют интересную историю. Lynk & Co была основана в 2017 году как совместный проект Geely и Volvo с целью создания полупремиум бренда для молодежной аудитории. В 2020 году бренд выпустил электромобиль Zero Concept, который вскоре стал массово производиться, став первым автомобилем под брендом Zeekr. К 2024 году Zeekr вошел в число самых продаваемых брендов NEV в Китае. С приобретением Lynk & Co компанией Zeekr Technology, бренды начали выстраивать более четкую стратегию для исключения внутренней конкуренции. Теперь они поделились своими планами на 2025 год.

Планы Zeekr и Lynk & Co на 2025 год

В 2025 году Zeekr продолжит развивать свою линейку автомобилей с нулевыми выбросами, ориентируясь на модели стоимостью выше 300 000 юаней (41 150 USD). Среднеразмерные и большие автомобили будут полностью электрическими, а крупные модели получат системы с подключаемыми гибридными двигателями. В свою очередь, Lynk & Co будет фокусироваться на более доступном сегменте автомобилей, стоимостью от 200 000 юаней (27 450 USD). Малые автомобили для городского использования будут оснащены электрическими силовыми установками, а более крупные модели получат подключаемые гибридные системы.

Цель обеих компаний на 2025 год — продать в сумме 710 000 автомобилей. В долгосрочной перспективе они стремятся стать новым энергетическим конкурентом традиционным немецким брендам, таким как BMW, Mercedes-Benz и Audi. Для достижения этой цели Zeekr Technology планирует расширение модельного ряда как на внутреннем, так и на международном рынках.

План выпуска моделей Zeekr

В 2025 году Zeekr анонсировал выпуск трех новых автомобилей в Китае. Первым в продажу поступит Zeekr 007 GT — универсал среднего размера с размерами 4865/1900/1450 мм и колесной базой 2928 мм. Модель будет оснащена такими же силовыми установками, как и седан Zeekr 007, с мощностью до 475 кВт (637 л.с.) и батареей мощностью 100 кВт. Среди особенностей модели — пневмоподвеска и тяговый крюк. Zeekr 007 GT поступит в продажу в Китае во 2 квартале 2025 года.