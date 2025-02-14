Трамп предложил ввести тарифы на автомобили на $240 млрд внешней торговли

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импортные автомобили ставит под угрозу торговый поток объемом $240 миллиардов, в том числе крупнейшие бренды из Германии и Южной Кореи, которые окажутся наиболее уязвимыми.

В прошлом году импортные автомобили составили около половины рынка США. Согласно данным Global Data, около 80% продаж Volkswagen в США приходится на импорт, 65% продаж Hyundai-Kia также составляют импортные автомобили, а Mercedes-Benz получает 63% своих поставок из-за рубежа.

13 февраля Трамп заявил, что автомобили будут среди товаров, на которые он планирует ввести дополнительные пошлины в рамках введения взаимных тарифов для ряда торговых партнеров.