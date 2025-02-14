Volkswagen представит новый электрический кроссовер ID.2X в сентябре

Volkswagen анонсировал новый доступный электрический кроссовер ID.2X, который будет представлен на Мюнхенском автосалоне в сентябре. Этот кроссовер станет экологичной альтернативой популярному T-Cross и конкурировать с грядущим Renault 4 E-Tech.

ID.2X будет немного более внедорожным и высоко расположенным вариантом будущего ID.2, который может получить имя ID.Polo. Модели ID.2 и ID.2X станут частью линейки доступных электрических автомобилей Volkswagen, наряду с Cupra Raval и Skoda Epiq. Все эти автомобили будут строиться на платформе MEB Entry и производиться в Испании на заводе в Марторелле.

Кроме того, Volkswagen анонсировал концепт электрического городского автомобиля ID.EVERY 1, который будет представлен в марте, а его серийная версия появится в 2027 году с ценой ниже £18,000.

Первые изображения ID.2X были опубликованы в конце 2023 года, на которых видно, что кроссовер будет иметь компактный кузов с короткими свесами и заметными арками колес, напоминающими концепт ID.2all. На изображениях также видно, что у модели будет тонкая светодиодная оптика с баром света, как у ID.2all, а задний спойлер будет заимствован из этого же концепта.

ID.2X будет доступен с батареями на 38 кВтч и 58 кВтч, причем больший аккумулятор обеспечит пробег до 450 км на одном заряде. Быстрая зарядка мощностью 125 кВт также будет стандартом, что обеспечит зарядку от 10% до 80% за менее чем 30 минут.