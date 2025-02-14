Студенты колледжей Подмосковья узнают о производстве моторных масел на практике  

«Газпромнефть – смазочные материалы» начала реализацию профориентационного проекта в Подмосковье. Компания запускает систему стажировок для студентов средних специальных учебных заведений на Московском заводе смазочных материалов. Проект направлен на развитие кадрового потенциала отрасли.

Учащиеся Щелковского колледжа проходят практическую подготовку на площадке научно-исследовательского центра (НИЦ) «Газпромнефть-СМ». Студенты старших курсов знакомятся с процессами разработки, создания и выпуска продукции, а также получают необходимые современному бизнесу профессиональные навыки. Оборудование НИЦ позволяет создавать широкий ассортимент продукции, включая узкоспециализированные смазочные материалы под индивидуальные запросы партнеров. Центр является единственной площадкой в стране, позволяющей проводить полный цикл для изучения и производства смазочных материалов.

«Сотрудничество с образовательными учреждениями – ключевой элемент стратегии «Газпромнефть-СМ» по развитию кадрового потенциала отрасли. Мы интегрируем современные технологии в образовательный процесс, чтобы подготовить высококлассных специалистов. Усиливая практическую сторону обучения, мы стимулируем интерес студентов к профессии и содействуем развитию отрасли в целом», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

«Взаимодействие с ведущими компаниями открывает перед образовательными учреждениями уникальные возможности. Это повышает качество подготовки студентов. Знакомясь с актуальными задачами бизнеса, учащиеся могут выстроить четкую карьерную траекторию и подготовиться к успешной профессиональной деятельности», – считает директор Щелковского колледжа Флора Бубич.

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает около 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.