Li Auto запустила производство электроприводов с модулем SiC собственного дизайна

Крупнейший китайский производитель гибридов с увеличенным запасом хода Li Auto объявил о начале производства электроприводов, оснащенных разработанным компанией модулем из карбида кремния (SiC). Эти приводы будут использоваться в новых электромобилях Li Auto, которые выйдут на рынок в этом году. Компания впервые представила процесс сборки электроприводов.

Li Auto занимается выпуском гибридных автомобилей с 2018 года, став лидером этого сегмента в Китае. В линейке бренда представлены четыре кроссовера: L6, L7, L8 и L9. В прошлом году компания начала осваивать рынок полностью электрических автомобилей, представив минивэн Mega. В 2025 году Li Auto планирует выпустить еще три модели BEV, оснащенные новыми электроприводами на базе модуля SiC.

Производство модулей SiC началось на полупроводниковом заводе компании в Сучжоу, а финальная сборка электроприводов осуществляется в Чанчжоу. Li Auto подчеркивает, что их новый модуль обеспечивает более тихую и энергоэффективную работу, снижая энергопотребление и увеличивая мощность.

Эти электроприводы будут использоваться в полностью электрических автомобилях новой серии i, которые Li Auto готовит к запуску на рынок.