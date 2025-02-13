Канадские премьеры обратились к США с дипломатическим посланием

Канадские лидеры провели встречу с ключевыми советниками Белого дома, чтобы донести свою позицию о нежелании Канады становиться 51-м штатом США. В рамках встречи с Джеймсом Блэром, заместителем главы аппарата Белого дома, и Серхио Гором, директором президентского кадрового офиса, обсуждались экономические и торговые вопросы.

По словам премьер-министра Британской Колумбии Дэвида Эби, представители Белого дома пообещали передать слова о готовности Канады сотрудничать в ключевых направлениях. Однако Джеймс Блэр отметил, что согласились только передать эти комментарии, подчеркнув, что высказывания президента США Дональда Трампа следует воспринимать буквально.

На фоне введения Соединенными Штатами новых пошлин на сталь и алюминий канадские премьеры обсудили возможные последствия. Министр финансов Канады Доминик Леблан подчеркнул, что необходимо продолжать переговоры и использовать дипломатические каналы для смягчения ситуации.

Премьер Манитобы Ваб Кинеу назвал поездку «дипломатической миссией», отметив важность сохранения дружественных отношений между странами. В свою очередь, премьер Альберты Даниэль Смит выразила уверенность, что совместные действия Канады по вопросам безопасности границ и борьбы с фентанилом могут помочь избежать новых торговых ограничений.

Эксперты полагают, что тарифные угрозы США являются тактическим ходом перед пересмотром соглашения USMCA в 2026 году.