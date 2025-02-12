Первый MPV от GAC и Huawei появился в Китае, стоимость около 41 000 долларов

12 февраля в Китае были замечены первые шпионские снимки модели, ставшей результатом совместного проекта GAC и Huawei. Этот автомобиль, позиционируемый как MPV, вероятно, получит название Xiangwang (в китайском варианте 向往), что можно перевести как «страстное желание» или «тоска». Ожидаемая цена автомобиля – около 300 000 юаней (41 000 долларов США).

Напомним, что 30 ноября 2024 года GAC и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве с целью создания нового бренда высококачественных умных автомобилей на базе новых энергоустановок, дополнительно к уже существующим маркам Trumpchi, Aion и Hyptec. 14 января 2025 года Фэн Синя, генеральный директор GAC, официально объявил о запуске компании GH Project, которая будет работать в партнерстве с Huawei по созданию нового автомобильного бренда. Регистрация компании будет произведена с капиталом в 1,5 миллиарда юаней (205,2 миллиона долларов США).

Будущие планы включают запуск трех флагманских моделей до 2025 года, среди которых будут большой люксовый MPV, большой люксовый SUV и седан. Эти автомобили будут оснащены последними системами от Huawei, такими как Harmony cockpit и Qiankun ADS 3.0.

Шпионские фотографии автомобиля демонстрируют большой радиатор, острые фары и популярный дизайн плавающей крыши с хромированными элементами. Также на крыше установлен лидар, что свидетельствует о наличии системы помощи при вождении.

Кроме того, на задней части автомобиля можно увидеть китайские иероглифы 向往 (Xiangwang), которые, скорее всего, будут использоваться в качестве имени модели.