2026 Range Rover Velar: новые формы и электромотор

2026 Range Rover Velar начинает показывать свои новые очертания перед официальным релизом в следующем году. Этот автомобиль всегда отличался стильным дизайном, жертвуя внутренним пространством ради пропорций. Специальные снимки подтверждают, что новый Velar будет еще ниже, длиннее и более выразительным, чем его предшественники. Кроме того, это будет полностью электрическая модель, которая составит конкуренцию таким моделям, как Porsche Macan EV, Polestar 3 и Audi Q6 E-tron Sportback.

В отличие от других моделей, таких как электрические Range Rover и Range Rover Sport, новый Velar будет разработан с нуля как чисто электрический автомобиль. Для этого он будет использовать новейшую платформу EMA, которая также будет применяться в других моделях бренда.

Эта архитектура EMA будет оснащена возможностью обновлений по воздуху, что позволит поддерживать автомобиль в актуальном состоянии на протяжении его жизненного цикла. В числе особенностей — усовершенствованные системы помощи водителю, постоянный доступ к медиа-контенту и обмен данными между автомобилями на базе EMA для улучшения обслуживания и снижения затрат.

Хотя технические подробности пока ограничены, предполагается, что система с 800-вольтовой архитектурой обеспечит быструю зарядку мощностью до 350 кВт. Также на базе этой платформы будет построено новое поколение Evoque, а JLR пока не уточнил, планируется ли использовать платформу для автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Новое шасси позволит создать автомобиль с необычными пропорциями для своего класса. Несмотря на то, что текущий Velar уже не является вертикальным, новая модель будет еще ниже и длиннее, сохраняя характерные черты, такие как длинный капот и скрытые дверные ручки.

По бокам автомобиля видны безрамочные двери, что придает ему чистые линии и выделяет большие колесные арки с огромными дисками и шинами. Сохраняется фирменная «плавающая» крыша Range Rover, а для улучшенной видимости заднего обзора будет использоваться цифровое зеркало заднего вида.

Интерьер, скорее всего, получит новое поколение цифровых интерфейсов и материалы нового века, продолжив эволюцию дизайна салона, который был революционным для Land Rover с момента выпуска первого Velar в 2018 году.