Yangwang U9 завершил заезд на треке с автономной системой God’s Eye

BYD опубликовала видео, на котором суперкар Yangwang U9 самостоятельно преодолевает трассу Международного автодрома Хунань Чжужоу. Автомобиль оборудован новой версией системы помощи водителю God’s Eye A, запущенной компанией 10 февраля как аналог Tesla Autopilot.

На видеозаписи сначала демонстрируется заезд в дневное время, а затем автомобиль повторяет его в ночное время, показывая возможности системы без участия водителя. BYD отметила, что это лишь один из уровней работы God’s Eye A.

Компания представила три варианта своей системы ADAS: God’s Eye A (DiPilot 600), God’s Eye B (DiPilot 300) и базовую версию God’s Eye C (DiPilot 100). BYD планирует оснастить всей модельной линейкой системы помощи в управлении, включая даже бюджетный хэтчбек BYD Seagull стоимостью 69 800 юаней, который получит базовый вариант God’s Eye C. По заявлению производителя, это позволит «демократизировать умное вождение».

Система God’s Eye C, рассчитанная на начальный уровень, работает без лидаров, используя камеры, миллиметровые и ультразвуковые радары, и обеспечивает вычислительную мощность до 100 TOPS. Усовершенствованная версия God’s Eye B поддерживает один лидар и достигает 300 TOPS. Наивысший уровень, система God’s Eye A, обладает мощностью до 600 TOPS и возможностью подключения до трех лидаров, что и реализовано на Yangwang U9 для автономного прохождения гоночного трека.

В общей сложности 21 модель BYD, включая линейки Dynasty и Ocean, а также суббренды Denza и Yangwang, будут оснащены системой God’s Eye, при этом функции помощи водителю предоставляются бесплатно для всех автомобилей.