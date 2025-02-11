Mercedes-AMG SL Golden Coast: роскошь и производительность в ограниченном выпуске

Mercedes-AMG представил ограниченную серию SL Golden Coast, созданную в рамках программы персонализации Manufaktur. Выпуск ограничен 100 единицами, и, вероятно, они будут доступны только на рынках с левым рулем. Первая поставка ожидается в феврале.

Внешность автомобиля отличается лакокрасочным покрытием Kalahari Gold Magno, которое напоминает сверкающие золотые пески. Колеса из кованого алюминия диаметром 21 дюйм черного цвета с золотыми акцентами, а также черные тормозные суппорты AMG создают контраст. В стандартной комплектации присутствуют пакеты AMG Night, AMG Extended Night и AMG Aerodynamics, которые включают передний сплиттер, черные детали на передних крыльях, зеркала, боковые пороги и диффузор. Решетка радиатора, корпуса выхлопных труб и различные эмблемы выполнены в черном хроме.

Интерьер украшен черной и золотой отделкой, включая сиденья AMG Performance, обтянутые черной кожей Nappa с золотыми строчками. Этот цветовой акцент повторяется на приборной панели, руле, дверях и центральной консоли. Также присутствуют золотые элементы отделки и специальная табличка с названием модели.

В отличие от SL 43 с четырехцилиндровым двигателем и гибридной версии SL 63 E Performance, для Golden Coast выбрали SL 63 4MATIC с 4-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 577 л.с. и крутящим моментом 800 Нм, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 3,6 секунды.