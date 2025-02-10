Гибридный Jetour Shanhai L9 сняли на фото

10 февраля компания Jetour официально представила шпионские фотографии своего нового гибридного внедорожника Shanhai L9, скрытого под камуфляжем. На фото можно увидеть такие фразы, как «сиденья с эффектом невесомости», «немедленный запуск на рынке без задержки в доставке», «роскошь уровня 500 000 юаней (68 400 долларов)», «сиденья с функцией массажа, как в кинотеатре», «переднее сиденье для королевы с углом наклона 270°», «функция внешней зарядки 6,6 кВт» и «пожизненная гарантия».

Jetour Shanhai L9 — это среднеразмерный 7-местный внедорожник с подключаемым гибридом, выпущенный в ноябре 2023 года в рамках новой серии экологичных автомобилей компании Jetour. Модель предлагается в четырех комплектациях с ценовым диапазоном от 166 900 до 188 900 юаней (от 23 000 до 26 000 долларов). Размеры автомобиля составляют 4862 мм в длину, 1925 мм в ширину и 1784 мм в высоту, а колесная база — 2850 мм. За 2024 год было продано только 12 909 единиц модели Shanhai L9.

Новая версия Shanhai L9, по прогнозам, будет на 49 мм длиннее предыдущей, что составит 4911 мм в длину. Внешний вид машины изменится: передняя часть получит новый закрытый дизайн, а сквозные фары останутся. Задняя часть также, вероятно, останется прежней, с сохранением сквозных задних фонарей.

Согласно данным, представленным китайским Министерством промышленности и информационных технологий, новая модель будет оснащена турбированным двигателем SQRH4J15 объемом 1,5 литра. При быстром зарядке потребуется всего 10 минут для добавления 200 км дальности. Для сравнения, текущая версия оснащена двумя передними мотор-генераторами с постоянными магнитами, которые в сумме развивают мощность 199 кВт (267 л.с.) и крутящий момент 395 Нм. В комбинации с двигателем мощностью 115 кВт (154 л.с.) общая мощность системы составляет 314 кВт (421 л.с.). Электрический запас хода по циклу CLTC у нынешней версии составляет 55 км и 108 км.

Ожидается, что дополнительные характеристики силовой установки будут раскрыты позже.