Renault представляет новые электрические фургоны: Trafic, Goelette и Estafette

Renault анонсировала три новых электрических фургона, которые будут построены на новой архитектуре, разработанной суббрендом Ampere. Модели, включая обновленный Trafic, а также новые версии Goelette с открытым кузовом и Estafette с высоким кузовом, напоминают о традиционных коммерческих автомобилях компании.

Эти фургоны значительно отличаются от существующих моделей, таких как Trafic и Master. В отличие от них, новые автомобили спроектированы с нуля как электрические, с использованием архитектуры Software Defined Vehicle (SDV).

Хотя все три фургона являются полностью электрическими, пока нет официальной информации, что следующая версия Trafic будет исключительно EV.

Новый Trafic E-Tech получил совершенно иной внешний вид по сравнению с текущей моделью. Он оснащен светящейся эмблемой с новым логотипом Renault, тонкими светодиодными фарами и вертикальными огнями сзади. Чтобы улучшить грузоподъемность, все колеса расположены как можно дальше друг от друга, однако радиус поворота остался таким же, как у Renault Clio.

Технические характеристики нового Trafic пока не раскрыты, но Ampere заявляет, что аккумуляторы могут иметь емкость от 40 до 84 кВтч. Текущая версия Trafic с аккумулятором 52 кВтч имеет запас хода до 300 км, а у новой модели можно ожидать заметное улучшение дальности.

Estafette, названный в честь фургона Renault, производившегося с 1959 по 1980 год, представляет собой коробочный фургон длиной 5,27 метра и высотой 2,6 метра. Его дизайн вдохновлен концептом Estafette, представленным в прошлом году, с пространством для удобного перемещения внутри даже высоких людей.

Goelette, напоминающая о грузовиках с открытым кузовом, производившихся в 60-х и 70-х годах, будет доступна в трех вариантах: шасси с кабиной, коробочный кузов и самосвал, что откроет возможности для различных модификаций.

Ожидается, что новые модели поступят в производство в 2026 году на заводе Renault в Сандувилле (Франция).