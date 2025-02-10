Производители моторных масел поддержали главный лыжный забег страны

«Газпромнефть-СМ» традиционно поддержала самую масштабную лыжную гонку в России и странах ближнего зарубежья. Сотрудники Омского завода смазочных материалов уже много лет не пропускают главное спортивное событие зимы.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец, поддержка массовых спортивных мероприятий входит в программу, направленную на продвижение здорового образа жизни среди сотрудников. Инициатива охватывает все составляющие благополучия – от медицины до спорта.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Большинство наших сотрудников – приверженцы здорового образа жизни. В «Газпромнефть-СМ» большое сообщество, в которое входят люди, занимающиеся спортом на профессиональном уровне, любители и те, кто только приобщается к здоровому образу жизни. Мы рады, что объединяющая сила спорта положительно влияет на нашу команду и способствуем широкому распространению принципов здорового образа жизни».

«Лыжня России» в этом году объединила 300 тысяч человек во многих регионах страны. Мероприятие проходит в России с 1982 года и традиционно объединяет любителей и профессионалов, взрослых и детей. Забег включает несколько дистанций, которые рассчитаны для участников разного возраста и уровней физической подготовки. В этом году спортивное событие посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне.