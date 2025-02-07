XPeng вложит 9,5 млрд юаней в НИОКР и начнёт производство собственного чипа

Глава и председатель XPeng, Хэ Сяопэн, сообщил на Конференции развития провинции Гуандун в 2025 году, что компания намерена инвестировать 9,5 миллиардов юаней (примерно 1,3 миллиарда долларов США) в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Из общей суммы около 4,5 миллиарда юаней (600 миллионов долларов) будут направлены на проекты в области искусственного интеллекта.

XPeng уже вложила более 50 миллиардов юаней (6,8 миллиарда долларов) в НИОКР и производство, большинство из которых было направлено на развитие в Гуандуне, где расположена штаб-квартира компании.

Хэ Сяопэн выразил уверенность, что в ближайшие пять лет автономное вождение изменит китайскую автомобильную промышленность, подобно тому, как электромобили изменили рынок за последние пять лет. Он отметил, что покупатели все чаще считают автономное вождение одним из главных факторов при выборе электромобилей.

Глава компании уверен, что основное преимущество XPeng заключается в развитии технологий автономного вождения, и подчеркнул важность продолжения инвестиций в создание собственных систем автономного управления. Компания одной из первых внедрила автономные системы и предоставляет технологию XPILOT, поддерживающую уровень L2 на всех моделях.

Он также сообщил, что во второй половине 2025 года XPeng планирует достичь уровня L3 автономного вождения и расширить его доступность на международные рынки. Система L3 позволяет автомобилю полностью управлять ситуацией на дороге, при этом водителю не нужно постоянно следить за процессом, однако он должен быть готов вмешаться в случае необходимости.

Кроме того, в 2025 году XPeng начнёт массовое производство собственного высокопроизводительного чипа Turing, который будет применяться в автомобилях, летающих транспортных средствах и роботах.

В 2024 году компания продала 190 068 автомобилей и вышла на новые рынки, в том числе в Финляндию. В 2025 году XPeng планирует войти на более чем 60 стран. Хэ Сяопэн отметил, что в следующие 10 лет компания нацелена на то, чтобы 50% её продаж приходилось на международные рынки.