Volvo прогнозирует сложности в 2025 году, но готовится к тарифам Трампа

Компания Volvo Cars сообщила о снижении операционной прибыли в четвертом квартале и предупредила о сложных рыночных условиях в 2025 году. Автопроизводитель не ожидает, что рынок будет расти с прежней скоростью, а усиление конкуренции, в том числе со стороны Китая, вероятно приведет к снижению цен в отрасли. Генеральный директор компании Джим Роуэн отметил, что достичь того же уровня объемов и прибыльности, как в 2024 году, будет трудно, но они сохраняют прогноз по операционной марже от 7 до 8 процентов.

Роуэн также заявил, что у Volvo есть решение, если администрация Трампа увеличит тарифы на импортируемые автомобили из Европы. Это решение связано с заводом компании в Чарлстоне, Южная Каролина, который имеет дополнительную мощность для выпуска новых моделей.

Завод способен производить автомобили как на базе первого, так и второго поколения масштабируемой архитектуры продуктов Volvo.