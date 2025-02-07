«Газпром нефть» рассказала о мотивах поддержки колледжей

«Газпром нефть» более двух лет развивает системное сотрудничество с организациями среднего профессионального образования в рамках программы «Лига колледжей». При этом адресную поддержку колледжей в регионах деятельности компания осуществляет уже много лет, и уже сейчас на предприятиях работают тысячи выпускников колледжей-партнеров. О мотивах такого сотрудничества рассказал РБК эксперт «Газпром нефти» Булат Зарипов.

Сотрудничество с колледжами эффективно развивается во многих регионах России. Так, в Омске оператор бизнеса масел компании — «Газпромнефть – смазочные материалы» успешно сотрудничает с Омским промышленно-экономическим колледжем (ОПЭК), филиалом Сибирского казачьего института технологий и управления, Институтом среднего профессионального образования и довузовской подготовки ОмГУ им. Ф.М. Достоевского (колледж при ОмГУ).

По словам генерального директора «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолия Скоромца, об эффективности такого партнерства говорят результаты.

«На Омском заводе смазочных материалов создана уникальная система стажировок для старшекурсников. Благодаря ей будущие профессионалы знакомятся с действующими технологическими объектами и формируют необходимые компетенции еще на этапе обучения. Через несколько лет они возвращаются к нам уже в качестве сотрудников, и мы видим, насколько эффективно наше взаимодействие», – рассказал Анатолий Скоромец.

Эксперты считают, что такой формат сотрудничества создает хорошие профессиональные перспективы для специалистов на старте карьеры. «Результаты этого партнерства – постоянно повышающийся уровень компетенций наших выпускников и их готовность выполнять задачи реального производства. Взаимодействие в подготовке кадров образования и бизнеса – одно из ключевых условий, позволяющих сформировать конкурентный рынок труда и обеспечить отечественные предприятия достойными молодыми специалистами.

А для наших выпускников это хорошие перспективы профессионального развития», – отметил директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.