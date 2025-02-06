Регистрация китайских автомобилей в Германии в январе: рост у MG и BYD, падение у Nio

В январе 2024 года продажи китайских автомобилей в Германии показали преимущественно рост. Самыми успешными стали марки MG и BYD, с увеличением на 84% и 69% соответственно. При этом Nio показала снижение на 33% по сравнению с январем 2023 года, а Tesla зафиксировала падение на 59,5%.

Всего в январе в Германии было зарегистрировано 207 640 новых автомобилей, что на 2,8% меньше, чем в прошлом году. Из этого числа, электромобили (BEV) составили 34 498 единиц, увеличившись на 53,5%, а гибриды (PHEV) — 17 712 единиц, что на 23,1% больше.

MG, принадлежащая компании SAIC, заняла первое место с 1 645 зарегистрированными автомобилями, что на 11,3% меньше, чем в декабре, но на 84% больше по сравнению с январем 2023 года. В 2024 году MG продала 20 977 автомобилей в Германии.

Компания Great Wall Motor (GWM) зарегистрировала 330 автомобилей марки Ora, что на 24,8% меньше по сравнению с декабрем, но на 267% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В 2024 году GWM продала 3 002 автомобиля в Германии.

Geely, с моделью Polestar, зарегистрировала 235 автомобилей, что на 28,4% меньше, чем в декабре, но на 114% больше по сравнению с январем 2023 года. В 2024 году компания продала 3 187 автомобилей.

BYD зарегистрировала 235 автомобилей, что на 27,2% меньше, чем в декабре, но на 69% больше по сравнению с январем прошлого года. В 2024 году компания продала 2 891 автомобиль в Германии.

Другие китайские производители, такие как Xpeng и Lotus, показали умеренные результаты: Xpeng зарегистрировал 94 автомобиля, а Lotus — 42. Меньше всего автомобилей было зарегистрировано у Nio — только 18 единиц, что на 41,9% меньше по сравнению с декабрем.

В целом, рынок китайских автомобилей в Германии продолжает развиваться, несмотря на повышенные пошлины, установленные ЕС.