Volkswagen представит электромобиль за €20,000 для конкуренции с китайскими и европейскими марками

Компания Volkswagen анонсировала новый доступный электромобиль, который появится в Европе в 2027 году с ориентировочной ценой около €20,000. Этот мини-кар станет начальной моделью в линейке электромобилей ID бренда.

Модель, скорее всего, получит название ID1 и будет соперничать с бюджетными электрокарами китайских и корейских брендов, а также с конкурентами VW, такими как Renault.

Генеральный директор VW Thomas Schaefer рассказал, что ID1 станет доступным, качественным и прибыльным электромобилем для Европы, разработанным в Европе. Презентация модели состоится в начале марта.

ID1 — часть новой семьи компактных электромобилей, которую разрабатывают бренды VW, Skoda и Seat/Cupra. Изначально рассматривался вариант с Renault, но компания решила развивать проект самостоятельно, чтобы снизить затраты за счет локализации производства в Европе.

Кроме того, вскоре после ID1 будет представлен более крупный и дорогой кроссовер ID2, стоимость которого составит около €25,000. Модели из семейства ID2, включая Skoda Epiq и Cupra Raval, будут производиться в Испании.

Volkswagen также не уточнил, будет ли ID1 использовать платформу MEB, как и ID2, а также где будет производиться этот электромобиль.

Компания подчеркнула, что развитие нового электрокара и улучшение производственных мощностей в Вольфсбурге — это часть стратегии на будущее после трудных переговоров с профсоюзами по вопросам экономии.