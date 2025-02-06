Автогонщики оценили моторные масла «Газпромнефть-СМ»

«Газпромнефть – смазочные материалы» получила благодарность Академии СМП — организатора Чемпионата России в зачетной группе «Формула 4». Вклад компании в развитие автоспорта отмечен по итогам успешных испытаний моторного масла G-Energy Racing 10W-60 в рамках тренировочных сборов по кольцевым гонкам. Смазочные материалы компании постоянно проходят сложнейшие тест-драйвы, в том числе в гонках на скорость и выносливость.

Сергей Сироткин, генеральный директор Академии СМП:

«Эксплуатационные испытания масел G-Energy Racing 10W-60, проведенные в рамках учебно-тренировочных сборов, в очередной раз доказали высокий уровень качества и подтвердили уникальные свойства продукции, производимой компанией «Газпромнефть-СМ».

Моторные масла серии G-Energy Racing обладают «умной формулой», благодаря которой они одинаково эффективны для дизельных и бензиновых двигателей гоночных болидов и современных легковых авто. Смазочные материалы борются с силой трения, предотвращают износ двигателя и перегрев узлов даже во время экстремальных режимов работы автомобиля.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«В нашем портфеле более тысячи видов смазочных материалов для всех видов транспорта и условий эксплуатации. Эффективное развитие научно-исследовательского потенциала и внедрение передовых технологий позволяют также выполнять индивидуальные и специальные заказы. Несмотря на разнообразие ассортимента и сфер применения, каждый наш продукт одинаково надежен и эффективен. Эти качества важны и для мощных высокоскоростных багги, и для городских автомобилей».

Уникальные рецептуры разработаны при помощи «Алхимика» – цифровой системы на базе искусственного интеллекта.