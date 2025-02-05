Премьер Квебека предложил начать переговоры по пересмотру НАФТА

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего заявил, что в свете планов Дональда Трампа по введению тарифов на товары и услуги из Канады и Мексики необходимо как можно скорее начать переговоры по пересмотру соглашения о свободной торговле Северной Америки.

Лего сделал заявление после того, как президент США приостановил на 30 дней введение 25-процентных тарифов. Премьер отметил, что постоянная угроза тарифов от США вызывает неопределенность, что негативно влияет на экономику, сравнив эти угрозы с «ядом».

По словам Лего, если США недовольны условиями нынешнего соглашения, то Канаде, США и Мексике следует начать обсуждения немедленно, а не откладывать их до запланированного пересмотра в 2026 году.

Он подчеркнул, что в свете экономических атак, которые могут исходить от США, Квебек должен работать над диверсификацией своей экономики и снижением зависимости от США. Соглашение о Канаде, США и Мексике, вступившее в силу в 2020 году, заменило старый договор, действовавший с 1994 года.