Zeekr 007 GT Wagon тестируется рядом с Porsche и Audi на дорогах

Вице-президент компании Zeekr, Чжу Линг, поделился изображениями нового Zeekr 007 GT Wagon, который проходит дорожные испытания рядом с Porsche Taycan Cross Turismo и Audi RS e-Tron GT Wagon. Фото показывают, что Zeekr 007 GT Wagon вполне может конкурировать с этими европейскими электрическими моделями.

Ожидаемые размеры Zeekr 007 GT Wagon близки к седану, его длина составляет 4865 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1450 мм, а колесная база — 2928 мм. Автомобиль оснащен более плавно наклоняющимся верхом от B-столбика, что увеличивает грузовой отсек и улучшает пространство для головы на втором ряду. Также добавлены рейлинги на крыше, а дизайн D-столбика гармонично интегрирован с задним окном.

Ожидается, что Zeekr 007 GT Wagon будет иметь схожие силовые установки с седаном Zeekr 007. Версия с одним мотором на заднем приводе мощностью 310 кВт разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,4 секунды, а версия с двумя моторами на полном приводе, с передним мотором мощностью 165 кВт и задним на 310 кВт, ускоряется до 100 км/ч всего за 2,84 секунды. Автомобиль использует 800V архитектуру и поддерживает зарядку мощностью до 500 кВт. С батареей Geely «Golden Brick» автомобиль может добавить более 500 км запаса хода за 15 минут. Доступны два варианта батарей — 75 кВтч и 100 кВтч, обеспечивающие заявленный запас хода в 650 км и 825 км по циклу CLTC соответственно.

Внутри Zeekr 007 оснащен 15-дюймовым OLED-дисплеем, 35,5-дюймовым AR-HUD и LCD-панелью приборов. Среди других особенностей — аудиосистема премиум-класса с 21 динамиком, система ароматизации на базе ИИ и панорамная крыша. В обновлении 2025 года представлен интеллектуальный водительский ассистент Haohan 2.0, который включает более 30 датчиков, лидар и технологии визуальной интеграции. Он работает на двух чипах Nvidia Orin X, обеспечивающих вычислительную мощность в 508 TOPS, поддерживая усовершенствованные системы помощи водителю и готовность к автономному движению «от двери до двери».

Zeekr 007 GT Wagon поступит в продажу в Китае во втором квартале 2024 года, а его дебют ожидается на Шанхайском автосалоне в апреле. В Европе модель будет продаваться под названием Zeekr 7 GT, что соответствует глобальной стратегии наименования бренда. На данный момент Zeekr работает в Нидерландах, Норвегии и Швеции. Хотя универсалы теряют популярность в Европе, они все же сохраняют более значительное присутствие на континенте, чем в Китае, где это сегмент с нишевым спросом.

В Китае цена седана Zeekr 007 варьируется от 209 900 юаней (28 900 USD) до 299 900 юаней (41 250 USD), при этом за 007 GT Wagon, скорее всего, придется заплатить немного больше. Цены на европейском рынке еще не объявлены, но ожидается, что стартовая цена составит чуть более 50 000 EUR (52 000 USD). В 2024 году Zeekr зафиксировала глобальные продажи в 222 123 единицы, что на 87% больше по сравнению с 118 585 единицами в 2023 году.