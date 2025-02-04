Xiaomi SU7 Ultra поступает в магазины Китая перед официальным запуском

Производственная версия Xiaomi SU7 Ultra начала поступать в шоурумы Китая и будет доступна для осмотра с 5 февраля. Модель будет представлена в 112 магазинах по 42 городам страны.

Xiaomi SU7 Ultra — это высокопроизводительный электрический седан, который уже был замечен на заводе Xiaomi в Пекине, что подтверждает начало массового производства. Ожидается, что поставки начнутся в марте. SU7 Ultra — это спортивная версия стандартной модели SU7, которая открыла предварительные продажи 29 октября по цене 814 900 юаней (113 300 долларов США). За первые 10 минут было сделано 3 680 заказов.

SU7 Ultra оснащен спортивным передним бампером, спойлером, большими тормозами и ярким желтым кузовом с белыми полосами «Ultra». Также присутствует крупный задний спойлер и немного более широкий кузов, чем у стандартной модели. Автомобиль использует передовую систему с тремя моторами, производящую 1 526 л.с. и 1 770 Нм крутящего момента, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 1,98 секунды. Супермотор V8s способен достичь 27 200 оборотов в минуту, позволяя автомобилю развить максимальную скорость 350 км/ч.

SU7 Ultra оснащен карбон-керамическими тормозами, крупнейшими для спортивных автомобилей, способными выдерживать температуру до 1300°C. Тормозной путь с 100 км/ч до полной остановки составляет 30,8 метров. Модель питается от аккумулятора Qilin II от CATL ёмкостью 93,7 кВтч с системой зарядки 5,2C DC, которая позволяет зарядить батарею с 10% до 80% за 11 минут и обеспечивает запас хода по стандарту CLTC до 620 км.

SU7 Ultra значительно улучшает характеристики стандартной модели SU7, предназначенной для ежедневных поездок, предлагая улучшенные системы производительности и торможения. Стандартная модель SU7, производство которой началось в феврале 2023 года, продолжает пользоваться высоким спросом, с ожиданием от 21 до 29 недель. Ожидаемое время ожидания для SU7 Ultra станет известно после начала поставок в марте.