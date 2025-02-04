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Tesla планирует выпустить более доступные модели до лета 2025 года

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Tesla планирует выпустить более доступные модели до лета 2025 года

Tesla намерена выпустить новые автомобили на базе следующего поколения платформы, что позволит снизить производственные затраты. Несмотря на то, что компания остается одним из ведущих производителей электромобилей в мире, ее продажи сократились на 4% в 2024 году, составив 1,79 миллиона единиц. Основную долю поставок составили Model 3 и Model Y, но вскоре появятся и другие модели для увеличения продаж.

В ходе январского обновления для инвесторов в 2025 году компания подтвердила планы по запуску более доступных моделей. «Планы по новым моделям, включая более доступные варианты, остаются в силе и начнутся в первой половине 2025 года», — заявили в Tesla.

Хотя новые автомобили еще не были протестированы, они сыграют ключевую роль в расширении продаж, так как компания рассчитывает на «более чем 60% рост по сравнению с производством 2024 года», исходя из текущих производственных мощностей. Tesla также планирует выйти на производство почти 3 миллионов автомобилей ежегодно.

О деталях новых моделей пока ничего не известно, но ожидается, что они будут использовать элементы как новой платформы, так и существующих технологий компании. Это может означать использование электрических моторов и основных компонентов от Model 3 и Model Y.

Компания ранее выражала желание выпустить автомобиль ниже по цене, чем Model 3, с ориентировочной стоимостью от 30 000 фунтов. Хотя изначально планировалась модель под названием «Model 2», она была отложена в пользу выпуска двухместного электромобиля «Cybercab», стартующая с 30 000 долларов США.

Однако планы по созданию доступной модели, которая значительно дешевле Model 3, не совсем совпадают с взглядами генерального директора компании Илона Маска. В 2023 году он заявлял, что будущее компании связано с автономными транспортными средствами и что стандартная модель за 25 000 долларов не имеет смысла.

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