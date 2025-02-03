BYD анонсирует запуск кроссовера Denza N9 в марте, предзаказы начнутся в феврале

2 февраля генеральный директор бренда Denza компании BYD, Чжао Чанцзян, подтвердил в видео на социальных сетях, что модель Denza N9 будет представлена в марте. Новый кроссовер уже начали замечать в китайских автосалонах, а предзаказы на него стартуют в феврале.

Представители BYD уточнили, что тест-драйвы автомобиля начнутся в середине февраля, а полностью модель поступит в салоны в следующую неделю.

Дополнительная информация, которая стала известна, касается электромобильного диапазона гибридных моделей, который составит более 200 км — это больше, чем заявленные ранее 165 км. Первоначальная версия Denza N9 будет представлена в виде гибрида с возможностью подзарядки, а чисто электрическая версия появится позже.

Denza N9, позиционируемый как полноразмерный кроссовер, имеет длину 5258 мм, ширину 2030 мм, высоту 1830 мм и колесную базу 3125 мм. Как и Denza Z9, модель построена на платформе e3 от BYD и будет поддерживать передовые функции, такие как вращение на месте, движение по диагонали и заднее рулевое управление.

Гибридная версия будет оснащена двигателем мощностью 152 кВт и тремя электромоторами мощностью 200 кВт/240 кВт/240 кВт, что дает общую мощность 680 кВт.

Внутри кроссовер будет оборудован тремя большими экранами, проекционным дисплеем HUD, многоскоростным рулевым колесом и выдвижной аудиосистемой. Также предусмотрены электронный рычаг переключения передач и два беспроводных зарядных устройства. В автомобиле будут установлены потолочный дисплей, холодильник, независимые сиденья во втором ряду и панорамная крыша.

Кроме того, была представлена версия Denza N9 с дроном, которая получила одобрение Министерства промышленности и информационных технологий Китая в декабре прошлого года.

Ранее Denza N9 был замечен в Лондоне, Великобритания, без камуфляжа, проходя тестирование. С тех пор BYD ведет переговоры о выводе бренда Denza на европейский рынок, и с приближением запуска Denza N9 в Китае эта модель может стать одной из первых, отправленных в Европу.