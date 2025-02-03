Volkswagen надеется на переговоры, чтобы избежать торгового конфликта после тарифов Трампа

Берлин — Volkswagen Group рассчитывает на переговоры, чтобы избежать торгового конфликта после введения президентом США Дональдом Трампом тарифов на товары из Мексики, Канады и Китая.

Фабрика VW в Пуэбле (Мексика) является крупнейшей в стране и одной из самых больших в группе Volkswagen, производя почти 350 000 автомобилей в 2023 году, включая модели Jetta, Tiguan и Taos, которые отправляются на экспорт в США.

«Мы оцениваем возможные последствия для автомобильной отрасли и нашей компании в связи с объявленными тарифами», — заявили в Volkswagen 2 февраля.

«Мы рассчитываем на конструктивные переговоры между торговыми партнерами, чтобы обеспечить безопасность планирования и экономическую стабильность и избежать торгового конфликта», — сказано в сообщении.

Трамп заявил, что 25-процентные тарифы на канадские и мексиканские товары, а также дополнительный 10-процентный налог на китайские товары вступят в силу с 4 февраля.

Бренды VW и Audi группы Volkswagen наиболее подвержены мексиканским тарифам среди немецких автопроизводителей.

Аналитики инвестиционного банка Stifel заявили, что 65% автомобилей, которые VW продает в США, станут неконкурентоспособными, если тарифы будут введены на мексиканские импортные товары.

Компания Audi производит внедорожник Q5, один из своих самых продаваемых автомобилей, в Сан-Хосе-Чиапа (Мексика) и экспортирует его в США.

Германская автомобильная лоббистская организация VDA заявила, что тарифы станут серьезным шагом назад для торговых отношений и могут повлиять на рабочие места в Германии и Европе.