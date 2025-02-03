Aston Martin сосредоточится на качестве и исключительности моделей

Генеральный директор Aston Martin Адриан Холлмарк заявил, что компания намерена пересмотреть стратегию разработки автомобилей. Вместо расширения модельного ряда и выпуска новых массовых моделей, акцент будет сделан на удержании клиентов и предложении им новых причин обновить свои автомобили.

«Мы прошли через период интенсивной разработки продуктов», — отметил Холлмарк, упомянув о недавно выпущенных моделях DB12, DBX 707, Vanquish и Vantage. «Множество моделей были выпущены за 18 месяцев, и хотя это почти сработало, не каждая машина была идеальной с первого дня», — добавил он.

Холлмарк привел Porsche как пример успешной стратегии, заключающейся в постоянных обновлениях моделей, что помогает сохранять интерес клиентов. В ответ на это, Aston Martin планирует создать более мощные, быстрые и роскошные версии своих автомобилей, добавив больше вариантов персонализации и дополнительных опций, которые не предлагаются в базовых комплектациях.

Кроме того, компания намерена постепенно вводить элементы электрификации в свои модели. В ближайшие годы Aston Martin представит гибридные версии своих автомобилей, а также разработает первую полностью электрическую модель.