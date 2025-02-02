Электрический внедорожник Xiaomi YU7 AWD: 670, 750 и 760 км на одном заряде

Недавно Министерство промышленности и информационных технологий Китая раскрыло характеристики батарей и диапазоны пробега электрического внедорожника Xiaomi YU7 AWD. Это первая модель внедорожника от Xiaomi, которая поступит в продажу в июне или июле этого года и будет конкурировать с Tesla Model Y. YU7 будет доступен в вариантах с задним и полным приводом, а стартовая цена составит около 250 000 юаней (34 500 долларов США).

Максимальная мощность переднего и заднего электродвигателей составляет 220 кВт (295 л.с.) и 288 кВт (386 л.с.) соответственно, при этом используется батарея с литий-тернарным составом. В диапазоне пробега для трех комплектаций заявлены 750 км, 760 км и 670 км. Соответствующие показатели потребления энергии на 100 км составляют 14,9 кВт·ч, 14,8 кВт·ч и 16,6 кВт·ч. Все три версии имеют снаряженную массу 2405 кг, а максимальная скорость достигает 253 км/ч.

Пока что данные о пробеге для версии с задним приводом не опубликованы. Известно, что максимальная мощность заднего электродвигателя составляет 235 кВт (315 л.с.), а используется батарея из литий-железо-фосфатных элементов. Максимальная скорость такой версии — 240 км/ч.

Размеры кузова YU7 составляют 4999 мм в длину, 1996 мм в ширину, 1600 мм в высоту, а колесная база равна 3000 мм. Судя по шпионским снимкам, компания может представить несколько комплектаций, таких как стандартная, Pro и Max. Также, на крыше видно лидар, что предполагает наличие системы помощи водителю, разработанной Xiaomi.

Что касается интерьера, то на одном из снимков видно ультраширокий экран в кокпите.

В январе объем поставок модели Xiaomi SU7, являющейся сестрой YU7, снова превысил 20 000 единиц за четыре месяца подряд. Кроме того, в прошлом месяце было открыто 16 новых магазинов, и теперь у компании 216 торговых точек в 64 городах Китая. В 2025 году Xiaomi планирует доставить 300 000 автомобилей, включая YU7.