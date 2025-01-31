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Трамп объявил о введении пошлин на товары из Канады и Мексики с 1 февраля

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Трамп объявил о введении пошлин на товары из Канады и Мексики с 1 февраля

30 января президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о возможном исключении импорта нефти из Канады и Мексики из перечня товаров, на которые будут наложены пошлины в 25% с 1 февраля. Он отметил, что это решение зависит от цен и того, как эти страны «относятся к нам».

Пошлины будут введены с целью побудить Канаду и Мексику принять меры по прекращению незаконной миграции и поставок фентанила в США. Трамп уточнил, что на тарифы также могут повлиять другие факторы, а уровень пошлин «может изменяться со временем».

Кроме того, Трамп заявил, что рассматривает введение новых пошлин на китайские товары в связи с их участием в торговле фентанилом, который приводит к массовым смертям в США. Он отметил, что Китай тоже понесет ответственность за это.

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