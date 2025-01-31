Nio устанавливает рекорд по замене аккумуляторов, превышая 100 тыс. замен в день

С 23 по 27 января компания Nio провела более 100 000 замен аккумуляторов ежедневно в течение пяти дней подряд, установив рекорд в 119 765 замен за один день 25 января.

Этот рекордный день был обусловлен повышенным спросом на станции замены аккумуляторов в преддверии китайского Нового года, когда многие люди отправляются в гости к родственникам. Праздники будут длиться с 28 января по 4 февраля, а многие останутся в отпуске до 9 февраля.

В день рекорда на станциях Nio происходило в среднем 4 991 замен в час, или около 83 замен в минуту. Каждый пункт замены обеспечивал около 37 замен в день. Примерно 5 000 из 119 765 замен были выполнены для бренда Onvo, который поддерживается 40% станций Nio.

Компания управляет 3 106 станциями замены аккумуляторов в Китае, и общее количество замен на данный момент достигло 64,3 миллиона. Эти данные были подтверждены внутренним письмом CEO Nio Уилли Ли.

Помимо этого, Nio имеет крупнейшую частную сеть зарядных станций в Китае с почти 4 400 станциями, но 80% энергии, заряжающей электромобили на трассах, поступает с пунктов замены аккумуляторов.

В 2024 году Nio продала 221 970 автомобилей, что на 38,7% больше по сравнению с 2023 годом. Цель на 2025 год — 440 000 единиц, включая 220 000 автомобилей под брендом Onvo.