Renault Filante Record 2025: уникальный электромобиль с фокусом на аэродинамику и эффективность

Renault создала новый футуристичный одноместный электромобиль, который вдохновлён рекордными автомобилями бренда прошлого века. Модель Filante Record 2025 ориентирована на достижение рекордов по энергоэффективности и экспериментирует с новыми технологиями, которые могут быть использованы в серийных автомобилях будущего.

Дизайн машины напоминает обтекаемый силуэт, словно вылепленный самим воздухом, и олицетворяет как высокую производительность, так и элегантность. Основой послужил Renault 40 CV ‘des Records’ 1925 года, который установил несколько скоростных рекордов.

Машина оснащена 19-дюймовыми шинами Michelin, обеспечивающими на 40% меньше сопротивления качению, и использует инновационные технологии, такие как steer-by-wire и brake-by-wire, которые избавляют от механических соединений в рулевом управлении и тормозной системе, снижая вес и увеличивая пространство под кузовом.

С уникальным цветом Ultraviolet Blue и интерьером, вдохновлённым авиацией и космическими технологиями, Filante Record 2025 привлекает внимание не только своим дизайном, но и прогрессивными технологиями. Автомобиль оснащён батареей ёмкостью 87 кВтч, которая, благодаря новым технологиям, обеспечивает ещё большую эффективность.

Renault планирует дебют модели на автосалоне Rétromobile в Париже 5 февраля и надеется начать попытки рекордов в первой половине этого года.