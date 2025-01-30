Xpeng выходит на рынок Финляндии с внедорожниками G6 и G9

Xpeng, китайский производитель электромобилей с поддержкой Volkswagen, официально вышел на рынок Финляндии, представив цены на свои внедорожники G6 и G9. Продажа автомобилей будет осуществляться через компанию Inchcape Motors Finland, которая также занимается продажей Mazda и Jaguar Land Rover в регионе. Поставки начнутся в конце февраля, как сообщается в пресс-релизе дилера.

Модель Xpeng G6, среднеразмерный внедорожник, который конкурирует с Tesla Model Y, будет стоить от 45 790 евро (47 700 долларов США) за вариант Standard Range. Flagship-модель G9 AWD начнется с 75 900 евро (79 000 долларов США) за версию AWD Performance, но это касается только Launch Edition. Дилер не уточнил, сколько единиц Launch Edition будет доступно.

После распродажи Launch Edition, стандартные цены и характеристики будут следующими:

Xpeng G6

RWD Standard Range: 48 290 евро

Дальность: 435 км, мощность мотора: 190 кВт

Дальность: 435 км, мощность мотора: 190 кВт RWD Long Range: 52 490 евро

Дальность: 570 км, мощность мотора: 210 кВт

Дальность: 570 км, мощность мотора: 210 кВт AWD Performance: 56 390 евро

Дальность: 550 км, мощность мотора: 350 кВт

Xpeng G9

RWD Standard Range: 62 900 евро

Дальность: 460 км, мощность мотора: 230 кВт

Дальность: 460 км, мощность мотора: 230 кВт RWD Long Range: 67 000 евро

Дальность: 570 км, мощность мотора: 230 кВт

Дальность: 570 км, мощность мотора: 230 кВт AWD Performance: 77 900 евро

Дальность: 520 км, мощность мотора: 405 кВт

Все данные о дальности соответствуют стандартам WLTP.

«Следующий шаг — открытие первого шоурума в Хельсинки в конце февраля», — отметил Крестен Харала Аруп, региональный менеджер Xpeng по Финляндии и Балтийским странам. Inchcape добавляет, что первые поставки автомобилей начнутся сразу после открытия магазина в конце февраля.

После Хельсинки, второй магазин Xpeng откроется в Эспоо весной 2025 года.

Компания начала продажи в Европе в 2021 году, начав с Норвегии. К январю 2025 года Xpeng экспортирует автомобили в 12 стран, включая Германию, Францию, Нидерланды, Данию, Испанию и Швецию.

В декабре компания доставила свою 10 000-ю машину в Европе, став первой китайской стартап-компанией, достигшей этого рубежа. 10 000-й автомобиль был передан в Германии, в районе Эберсберг, и это был среднеразмерный внедорожник G6.

В 2024 году Xpeng продал 190 068 электромобилей, что на 34,2% больше, чем в 2023 году, когда было продано 141 601 единица. В Китае цены на модель G6 начинаются от 169 900 юаней (23 430 долларов США) за версию Long Range, а флагман G9 стоит от 228 900 юаней (31 600 долларов США) за версию 570 Pro.

Inchcape Motors Finland Oy является частью британской группы Inchcape plc и работает в Финляндии с 1990-х годов, представляя Mazda и Jaguar Land Rover. В компании работает около 70 человек.

Xpeng активно развивает свой бизнес за пределами Китая. В 2023 году Volkswagen инвестировал 700 миллионов евро в этот стартап, и компания начала выпуск автомобилей для ряда зарубежных рынков, включая Германию, а также принимала участие в Парижском автосалоне в октябре и CES 2025 в январе.