Ожидаемый электромобиль Range Rover поступит в продажу в 2025 году

Range Rover Electric, долгожданная модель, появится в продаже позже в этом году, и уже более 57 тысяч человек записались в очередь на покупку. Ожидание стартовало еще до официальной презентации автомобиля, но уже появилось много фотографий прототипов, которые тестировались в условиях арктических морозов и жаркой пустыни Дубая, а также на знаменитой трассе Нюрбургринг.

Фото, опубликованные Land Rover, показывают, что внешний вид Range Rover Electric будет аналогичен существующим версиям с бензиновым, дизельным и гибридным двигателями, за исключением нового радиаторного решеток, улучшенной для аэродинамики и повышения дальности хода. Кроме того, автомобиль оснащен уникальными элементами, такими как центровые крышки колес с логотипом EV и дверца зарядного порта с электрическим приводом — функционал, который даже Rolls-Royce Spectre не предлагает.

Электрический Range Rover будет построен на платформе Modular Longitudinal Architecture (MLA), аналогичной той, что используется в моделях с двигателями внутреннего сгорания. Производство будет проходить в том же заводе в Солихалле, а аккумуляторы и электрические приводы будут производиться в новом центре в Вулверхэмптоне.

Предполагается, что новая модель будет иметь характеристики, сравнимые с флагманским V8, а её 800-вольтовая электрическая архитектура обеспечит совместимость с ультрабыстрыми зарядными станциями мощностью 350 кВт в Великобритании. Зарядка аккумулятора емкостью 100 кВтч или более на 10-80% займет менее 30 минут.

Кроме того, электромобиль будет по-прежнему обладать отличной проходимостью. Range Rover Electric сможет преодолевать водные препятствия на глубину до 850 мм, как и текущий Defender.

С момента открытия списка ожидания, интерес к модели только растет.