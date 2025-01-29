Exlantix ET от Chery стал автомобилем года в Китае

На церемонии награждения в рамках пятой премии China Auto Awards, состоявшейся 27 января, кроссовер Exlantix ET от Chery был признан автомобилем 2024 года. На церемонии, транслировавшейся на канале CCTV-2, присутствовали представители разных организаций, включая CATARC, Ассоциацию автопроизводителей и дилеров, а также Совет по международной торговле в автомобильной отрасли.

Exlantix ET, в Китае известный под именем Exeed Sterra ET, выделился среди 31 модели, претендующей на звание лучшего автомобиля года. По версии CCTV, победу принесла версия с EREV-технологией, которую разработчики поддерживают тремя основными достижениями: системой продления запаса хода, полным приводом и интеллектуальной системой вождения.

Модель оснащена 1.5-литровым турбированным генератором, обеспечивающим теплотворность в 44,5% и расход топлива 5,9 литра на 100 км. С баком на 67 литров Exlantix ET имеет смешанный пробег до 1500 км по условиям CLTC. Система полного привода включает два электродвигателя, работающих на передней и задней осях, обеспечивая суммарную мощность 345 кВт (485 л.с.) и разгон до 100 км/ч за 4.8 секунды.

Вдобавок, интеллектуальная система автомобиля использует два чипа Nvidia Orin-X с вычислительной мощностью 508 TOPS, позволяя автомобилю осуществлять автономное вождение без карт, поддерживаемое 30 датчиками.

Кроссовер Exlantix ET, вмещающий пять пассажиров и имеющий размеры 4955/1975/1698 мм, оснащён пневматической подвеской, обеспечивающей клиренс до 240 мм. В продаже доступны разные версии с мощностью от 195 кВт до 562 л.с. и несколькими вариантами батарей.

Модель будет представлена на международных рынках в 2025 году, включая Европу, Ближний Восток и Центральную Азию.

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