Глава BMW предложил ЕС снизить тарифы на американские автомобили до 2,5%

Генеральный директор BMW, Оливер Ципсе, предложил Европейскому Союзу снизить тариф на импорт автомобилей из США с 10% до 2,5%. Это предложение соответствует действующему тарифу США на импорт автомобилей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что введет высокие тарифы на товары из ЕС из-за его «тревожных торговых профицитов» с Америкой.

Ципсе высказался на конференции в Берлине, организованной немецким изданием Die Welt, однако не уточнил, должны ли сниженные тарифы касаться всех автомобилей, поступающих в ЕС.

Заявление Ципсе прозвучало после того, как генеральный директор Mercedes-Benz, Ола Каллениус, который также является президентом Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), предложил ЕС заключить «крупную сделку» с Трампом, чтобы избежать торговой войны.

Агентства Moody’s и S&P прогнозируют, что автомобили, экспортируемые из Европы в США, могут столкнуться с дополнительным тарифом в 10%. По словам аналитика Moody’s, Руши Ли, увеличение тарифов на эти автомобили может значительно снизить прибыль европейских производителей.

BMW и Mercedes-Benz пострадают меньше от возможного повышения тарифов на 10% в ЕС по сравнению с такими компаниями, как Volkswagen и Volvo, благодаря большим заводам в США, где преимущественно производятся внедорожники.

Ципсе напомнил о том, что в Южной Каролине находится крупнейший завод BMW, на котором производится больше автомобилей, чем компания продает в США.