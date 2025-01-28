Zeekr доставила 15 тысячный автомобиль за рубеж спустя два года после экспансии

Компания Zeekr сообщила о доставке 15 тысячного автомобиля в Австралии, достигнув этого знакового этапа с момента начала своей экспансии на зарубежные рынки. Операции за рубежом стартовали в 2023 году с выхода на шведский рынок.

На данный момент Zeekr присутствует в таких странах, как Швеция, Дания, Франция, Норвегия, Израиль, Саудовская Аравия, Австралия, Таиланд, Гонконг, а недавно компания вошла в рынок Сингапура. В Гётеборге, Швеция, расположены исследовательская база и центр дизайна компании.

В планах Zeekr — открыть 100 торговых точек и 70 сервисных центров за рубежом до 2025 года. Компания также планирует открыть 15 флагманских магазинов в крупных городах, таких как Сидней, Гонконг, Бангкок и Дубай, для предоставления местным пользователям индивидуального сервиса.

Компания, насчитывающая 538 магазинов по всему миру, планирует расширение в Европе, Океании, Латинской Америке и Африке. В будущем Zeekr также рассматривает выход на рынок Южной Кореи, где конкуренция высока из-за доминирования местных брендов, таких как Hyundai и Kia.

Кроме того, Zeekr продолжает разрабатывать автомобили для зарубежных рынков. Ожидается, что новая версия универсала Zeekr 007 GT будет представлена в Китае и Европе во втором квартале 2025 года.

Компания продала 222 123 автомобиля в 2024 году, что на 87% больше по сравнению с прошлым годом. Президент Geely и генеральный директор Zeekr Ан Конгхуи заявил, что компания нацелена на увеличение продаж на 100 тысяч единиц в 2025 году, достигнув общего объема в 320 тысяч автомобилей. Ожидается, что зарубежные рынки сыграют ключевую роль в будущем компании, поскольку китайский рынок стабилизируется, и производители NEV будут все больше ориентироваться на глобальный рост.