VW рассматривает возможность инвестиций китайских партнеров в заводы в Германии

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме сообщил, что компания обсуждает с китайскими партнерами возможность инвестиций в заводы в Германии. Он отметил, что, хотя такие разговоры велись, никаких конкретных решений пока не принято. Блуме также добавил, что всегда позитивно относится к инвестициям в Европу, подчеркнув важность партнерских отношений с Китаем.

Volkswagen имеет три партнера в Китае — SAIC, FAW и JAC, а также владеет долей в китайском стартапе Xpeng. Однако на данный момент ни один из этих партнеров не имеет производственных мощностей в Европе.

Компания рассматривает альтернативное использование своих заводов в Дрездене и Оснабрюке в рамках программы сокращения затрат и оптимизации производства в Германии. Ожидается, что производство на этих заводах прекратится в 2027 году (Дрезден) и в 2025 году (Оснабрюк).

Есть вероятность, что завод в Оснабрюке может быть продан китайским партнерам. Работники этого завода, по словам профсоюзного представителя, не возражают против того, чтобы производить автомобили для китайского партнера под брендом VW и с соблюдением стандартов компании.

Продав заводы, Volkswagen мог бы избежать больших расходов на их закрытие, а стоимость каждого завода может составлять от 100 до 300 миллионов евро.

Этот шаг также может позволить китайским производителям электромобилей избежать тарифов ЕС на автомобили, привезенные из Китая, что может повлиять на конкурентоспособность европейских автопроизводителей.