Движки для уборки снега, лопаты или скреперы: что лучше выбрать

Расчистить после снегопада двор, садовые дорожки, площадку перед гаражом, место для стоянки автомобиля поможет снегоуборочный ручной инструмент. Это может быть специальная лопата, движки для уборки снега или скреперы, а для работы на большой территории понадобится специальная техника. Ручной инструмент можно применять на любой поверхности, включая керамогранит, плитку разного типа и декоративные дорожные покрытия, без риска их повреждения.

Виды ручного инструмента для уборки снега и возможности использования для разных условий, а также основные критерии выбора рассмотрим в статье.

Эффективные способы уборки территории от снега

Для зимнего ухода за территорией можно использовать разный инструмент.

Лопата

Простой в обращении инструмент позволяет убирать снег с дорожек, небольших площадок, веранды и отбрасывать его в сторону. Лопата состоит из черенка и широкой рабочей части прямоугольной формы для захвата снега, выполненной из прочного пластика или металла. Наличие бортиков не дает снегу выпасть обратно на дорожку, а ребра придают жесткость. Пластиковые модели защищены по краю металлическим армированием. Лопату используют для свежевыпавшего снега, который еще не превратился в плотную массу. Для уборки слежавшегося снега и скалывания льда с ровной поверхности предназначена усиленная металлическая лопата с зигзагообразным краем.

Скребок для удаления снега с крыши

Скопление большой массы снега создает нагрузку на крышу и может привести к повреждению кровельного покрытия. Скребки для очистки крыши имеют длинную ручку, чтобы охватить большую площадь, и гибкое полотно, которое не повреждает покрытие. Инструмент с телескопической ручкой или составной из нескольких шестов, позволяет убирать снег на скатной крыше прямо с земли без использования лестницы.

Движок

Движки подходят для расчистки открытой площадки перед гаражом, стоянки или подъездной аллеи. Инструментом убирают рыхлый и слежавшийся снег, который отодвигают в сторону. Широкий и глубокий ковш с ребрами жесткости захватывает за проход широкую полосу, а металлическая ручка в виде рамки обеспечивает удобный хват руками. При наличии колес движок легче перемещать по участку и убирать собранный снег. Модели со шнеком внутри ковша при проталкивании движка вперед разбрасывают снег по сторонам. Их используют для небольшого снежного покрова.

Какой инструмент выбрать

Перед покупкой снегоуборочного инструмента нужно определиться с объемом работ, типом и площадью территории. При выборе учитывайте:

скрепером удобно сгребать снег, а лопатой откидывать образовавшиеся сугробы;

модели из пластика более легкие, а металлические могут очищать снег с плотным настом или льдом;

ручка инструмента должна быть удобной, а длина соответствовать росту человека, чтобы избежать быстрого утомления;

лопата не должна быть большого размера, иначе будет сложно ее поднимать. Достаточно ширины около 35 см;

чтобы возить в багажнике автомобиля, подойдет металлическая лопата с короткой или складной ручкой.

Если нужно регулярно чистить снег в больших объемах и хочется механизировать процесс, понадобится снегоуборщик, купить который можно для уборки открытых площадок, придомовой территории, дорожек. Техника легко перемещается на двухколесном шасси, очищает снег широкими полосами и отбрасывает в сторону на расстояние до 8 метров. Приобрести нужный инструмент можно в интернет-магазине или гипермаркете товаров для дома и сада.