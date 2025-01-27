Трамп готовится изменить автомобильный рынок США и мира

Дональд Трамп, занявший пост президента США, уже заявил о планах, которые могут серьезно повлиять на автомобильный сектор. Его политика обещает поддержку крупнейших американских автопроизводителей — Ford и General Motors, — в то время как иностранные компании, особенно из Азии, столкнутся с трудностями.

Политика в отношении зарубежных автопроизводителей

Трамп критически относится к иностранным компаниям, которые не производят автомобили на территории США. В числе таких брендов — китайский BYD, у которого нет автомобильных заводов в Америке (за исключением производства автобусов в Калифорнии). В то же время Toyota, Honda, Hyundai и Kia, имеющие американские производственные мощности, могут избежать жестких мер.

Европейские компании, включая BMW, Mercedes и Volkswagen, несмотря на локальные заводы, также оказались в центре внимания Трампа. Он выражает недовольство тем, что немецкие бренды успешно продают премиальные автомобили на американском рынке.

Британия и вопрос тарифов

Британская автомобильная промышленность вызывает у Трампа беспокойство из-за отсутствия заводов в США и значительного объема импорта автомобилей, продаваемых состоятельным американцам. Президент намерен ввести высокие пошлины на автомобили, произведенные за пределами Америки. Как сообщается, он рассматривал тарифы в размере 100%, а для некоторых стран — до 200–400%.

Электромобили и традиционные двигатели

Трамп скептически относится к электрическим автомобилям, несмотря на рост их продаж в преддверии возможной отмены субсидии в размере $7,500. Многие покупатели стремятся воспользоваться последним шансом на получение государственной поддержки.

В то же время доля автомобилей с ДВС остается значительной благодаря поддержке добычи нефти и усилиям по снижению цен на топливо.

Другие планы

Среди неожиданных заявлений Трампа — намерение обратить внимание на Гренландию. Несмотря на её название, большая часть территории покрыта льдами, что он упомянул в интервью, делая акцент на её геополитической значимости.

Все эти шаги Трамп начал предпринимать ещё до официального вступления в должность 47-го президента США.