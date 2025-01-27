BYD лидирует в рейтинге выручки от продаж автомобилей в Китае в 2024 году

Исследовательская организация опубликовала рейтинг автомобильных брендов по выручке от продаж пассажирских автомобилей на китайском рынке в 2024 году, сообщает Sina Finance. Первое место занял BYD, второе — Mercedes-Benz, а третье — Volkswagen.

Топ-15 брендов по выручке от продаж:

Место Автопроизводитель Средняя цена автомобиля (USD) Выручка (USD) 1 BYD 16,700 58,1 млрд 2 Mercedes-Benz 59,500 42,5 млрд 3 Volkswagen 19,700 41,9 млрд 4 Toyota 23,300 36,7 млрд 5 BMW 46,900 32,7 млрд 6 Tesla 33,800 22,3 млрд 7 Aito 55,500 21,4 млрд 8 Li Auto 42,000 21,1 млрд 9 Honda 20,800 17,8 млрд 10 Geely 12,700 13,2 млрд 11 Chery 14,600 10,4 млрд 12 Land Rover 140,500 10 млрд 13 Buick 25,400 9,9 млрд 14 Nio 47,200 9,7 млрд 15 Changan 11,200 9 млрд

BYD

Средняя стоимость автомобиля BYD в 2024 году составила 121 000 юаней (16 700 USD). При объёме продаж в 3,49 млн автомобилей в Китае общая выручка компании достигла 420,7 млрд юаней (58,1 млрд USD).

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz занял второе место с выручкой в 307,9 млрд юаней (42,5 млрд USD). Несмотря на относительно небольшой объём продаж в 710 000 автомобилей, высокая средняя цена машины — 431 000 юаней (59,500 USD) — позволила марке занять высокую позицию в рейтинге.

Volkswagen

Volkswagen расположился на третьем месте с выручкой 303,2 млрд юаней (41,9 млрд USD). Средняя стоимость автомобиля составила 143 000 юаней (19,700 USD), а объём продаж достиг 2,13 млн автомобилей.

Другие участники рейтинга

Aito и Li Auto вошли в десятку лидеров, обогнав такие китайские бренды, как Geely, Chery и Changan. Aito, входящий в Harmony Intelligent Mobility Alliance, продал 390 000 автомобилей по средней цене 402 000 юаней (55,500 USD), что принесло компании выручку 21,4 млрд USD.

В свою очередь, Li Auto достиг значимого результата, став первой китайской компанией по производству электромобилей, которой удалось поставить более 500 000 автомобилей за год, увеличив объём поставок на 33% по сравнению с прошлым годом.