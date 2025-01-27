BYD лидирует в рейтинге выручки от продаж автомобилей в Китае в 2024 году

Исследовательская организация опубликовала рейтинг автомобильных брендов по выручке от продаж пассажирских автомобилей на китайском рынке в 2024 году, сообщает Sina Finance. Первое место занял BYD, второе — Mercedes-Benz, а третье — Volkswagen.
Топ-15 брендов по выручке от продаж:
|Место
|Автопроизводитель
|Средняя цена автомобиля (USD)
|Выручка (USD)
|1
|BYD
|16,700
|58,1 млрд
|2
|Mercedes-Benz
|59,500
|42,5 млрд
|3
|Volkswagen
|19,700
|41,9 млрд
|4
|Toyota
|23,300
|36,7 млрд
|5
|BMW
|46,900
|32,7 млрд
|6
|Tesla
|33,800
|22,3 млрд
|7
|Aito
|55,500
|21,4 млрд
|8
|Li Auto
|42,000
|21,1 млрд
|9
|Honda
|20,800
|17,8 млрд
|10
|Geely
|12,700
|13,2 млрд
|11
|Chery
|14,600
|10,4 млрд
|12
|Land Rover
|140,500
|10 млрд
|13
|Buick
|25,400
|9,9 млрд
|14
|Nio
|47,200
|9,7 млрд
|15
|Changan
|11,200
|9 млрд
BYD
Средняя стоимость автомобиля BYD в 2024 году составила 121 000 юаней (16 700 USD). При объёме продаж в 3,49 млн автомобилей в Китае общая выручка компании достигла 420,7 млрд юаней (58,1 млрд USD).
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz занял второе место с выручкой в 307,9 млрд юаней (42,5 млрд USD). Несмотря на относительно небольшой объём продаж в 710 000 автомобилей, высокая средняя цена машины — 431 000 юаней (59,500 USD) — позволила марке занять высокую позицию в рейтинге.
Volkswagen
Volkswagen расположился на третьем месте с выручкой 303,2 млрд юаней (41,9 млрд USD). Средняя стоимость автомобиля составила 143 000 юаней (19,700 USD), а объём продаж достиг 2,13 млн автомобилей.
Другие участники рейтинга
Aito и Li Auto вошли в десятку лидеров, обогнав такие китайские бренды, как Geely, Chery и Changan. Aito, входящий в Harmony Intelligent Mobility Alliance, продал 390 000 автомобилей по средней цене 402 000 юаней (55,500 USD), что принесло компании выручку 21,4 млрд USD.
В свою очередь, Li Auto достиг значимого результата, став первой китайской компанией по производству электромобилей, которой удалось поставить более 500 000 автомобилей за год, увеличив объём поставок на 33% по сравнению с прошлым годом.