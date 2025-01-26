Stelato S9: новый роскошный электромобиль с инновационными технологиями и доступной ценой

Stelato S9 является результатом сотрудничества Huawei и BAIC в рамках альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA). Этот седан намерен составить конкуренцию таким моделям, как Mercedes-Benz EQS. С ценой от 399 800 до 449 800 юаней (55 200 – 62 000 долларов США), S9 сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, ориентируясь на рынок представительских седанов с конкурентоспособной ценой и множеством функций.

Экстерьер

Внешний вид S9 впечатляет своей лаконичной и минималистичной дизайной, схожим с моделями Luxeed S7 и Aito M9. Автомобиль имеет отличные аэродинамические характеристики с коэффициентом сопротивления воздуха всего 0,193 Cd. С длиной 5160 мм, шириной 1987 мм и высотой 1486 мм, он выглядит внушительно на дороге. Отсутствие рамок на дверях, умные боковые зеркала и светодиодная панель с интегрированным задним спойлером придают автомобилю стильный и современный вид. Автомобиль также оснащён 20- и 21-дюймовыми дисками, что добавляет спортивности.

Интерьер

Внутри S9 оборудован цифровой панелью с экранами 12,3 дюйма и 15,6 дюйма, а также системой HarmonyOS 4, которая интегрируется с экосистемой Huawei. Задние пассажиры могут наслаждаться развлекательными функциями с помощью 13,2-дюймового планшета Huawei и опционального 32-дюймового проекционного экрана. Практичные детали, такие как беспроводные зарядные устройства и порты Type-C, обеспечивают комфорт для всех пассажиров. Салон оформлен в элегантном стиле с кожаными креслами с функциями отопления, вентиляции и массажа. Также предусмотрены панорамная крыша и регулируемая подсветка.

За рулём

Двухмоторная версия S9 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды, а 100-киловаттная батарея обеспечивает пробег до 721 км по стандарту CLTC. Благодаря архитектуре на 800 В автомобиль поддерживает сверхбыструю зарядку: за 5 минут можно добавить 200 км к запасу хода. На дороге S9 демонстрирует отличную управляемость благодаря адаптивной подвеске, обеспечивающей комфорт и уверенность при движении как по городским улицам, так и по извилистым трассам.

Технологии и безопасность

S9 оснащён системой Huawei ADS 3.0 для автономного вождения, которая включает 192-линейный LiDAR с дальностью обнаружения до 250 метров. Система оснащена функциями, такими как предотвращение столкновений при ошибочном нажатии педали, адаптивное экстренное торможение и автопарковка. Эти функции повышают безопасность и удобство использования.

Stelato S9 представляет собой сильного конкурента в сегменте роскошных электроседанов. Благодаря агрессивной ценовой политике и передовым технологиям, он предлагает производительность, комфорт и функциональность, сопоставимые с более дорогими моделями, такими как Mercedes-Benz EQS.