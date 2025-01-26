Новая Tesla Model Y с обновленным дизайном поступит в Великобританию в марте

Tesla представила обновленную версию своего популярного электромобиля Model Y, которая будет доступна в Великобритании с марта. Начальная версия Launch Edition будет стоить от £60,990, и заказы на нее уже открыты. Эта версия сохраняет те же характеристики, что и текущая модель с двумя моторами, но улучшена дальность хода, которая теперь составляет 353 мили — на 22 мили больше по сравнению с предыдущей версией. Время разгона до 100 км/ч остается на уровне 4,3 секунд, а максимальная скорость — 200 км/ч.

Launch Edition будет доступна в двух цветах — серебристом и черном, с выбором колесных дисков размером 19 и 20 дюймов. В дальнейшем будут доступны другие варианты колес и цвета.

Внешние изменения включают новый светодиодный бар спереди, а также обновленную заднюю световую панель с скрытым светодиодным баром. Интерьер также претерпел изменения: теперь внутри стало тише на 20% благодаря улучшенной шумоизоляции и более жесткому кузову. Панорамная крыша сохраняется, но с улучшенной солнечной отражательной способностью.

Задний ряд сидений теперь оснащен подогревом и вентиляцией, а также улучшенной системой складывания. Новый центральный консоль, переработанные дверные панели и новое рулевое колесо от Model 3 придают салону современный вид. В автомобилях также появились новые USB-выходы и экран для пассажиров на задних сиденьях.

Tesla также вернула рычаг указателя поворота в Model Y, а новая мультимедийная система теперь оснащена 15,4-дюймовым экраном и дополнительным 8-дюймовым экраном для задних пассажиров. Ожидается, что позже в этом году появятся новые варианты модели, включая Single Motor и Performance версии.