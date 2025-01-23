BYD лидирует в продажах электромобилей в Таиланде и обошел Toyota в Сингапуре

В Таиланде в 2024 году зарегистрировано 70 137 электромобилей, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Уровень проникновения рынка составил 14%. Семь из десяти самых популярных брендов электромобилей в стране — китайские, и первое место по продажам заняла BYD, захватив более трети рынка.
|Место
|Бренд
|Объем продаж
|Доля рынка (%)
|1
|BYD
|27 005
|38,5
|2
|MG
|9 081
|12,9
|3
|Neta
|7 969
|11,4
|4
|Changan
|5 912
|8,4
|5
|GAC Aion
|5 185
|7,4
|6
|Tesla
|4 121
|5,9
|7
|GWM Ora
|3 231
|4,6
|8
|Volvo
|2 563
|3,7
|9
|BMW
|1 483
|2,1
|10
|SGMW Wuling
|711
|1,0
BYD запустил продажи модели Atto 3 в Таиланде в ноябре 2022 года и с января 2023 года удерживает лидерство в продажах электромобилей на протяжении 18 месяцев. В 2024 году каждый третий электромобиль, проданный в Таиланде, был произведен BYD.
Ранее японские бренды, такие как Honda, Toyota, Nissan и Isuzu, доминировали на автомобильном рынке Таиланда с долей более 90%. Стратегия BYD направлена на использование Таиланда в качестве плацдарма для завоевания других стран Юго-Восточной Азии.
В Сингапуре BYD впервые обошел Toyota и стал лидером продаж в 2024 году. Продажи компании выросли с 1 416 автомобилей в 2023 году до 6 191 единицы, что составило 14,4% рынка. Toyota заняла второе место с результатом 5 736 проданных машин, за ней следуют BMW с 5 042 и Mercedes-Benz с 4 887 автомобилями. Tesla впервые преодолела отметку в тысячу проданных автомобилей, увеличив продажи с 940 в 2023 году до 2 384 в 2024 году.
Кроме того, в Японии BYD в 2024 году также обогнал Toyota на рынке электромобилей, реализовав 2 223 машины, что на 54% больше, чем годом ранее. Продажи Toyota, напротив, снизились на 30% до 2 038 автомобилей.