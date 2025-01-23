BYD лидирует в продажах электромобилей в Таиланде и обошел Toyota в Сингапуре

В Таиланде в 2024 году зарегистрировано 70 137 электромобилей, что на 8,1% меньше, чем годом ранее. Уровень проникновения рынка составил 14%. Семь из десяти самых популярных брендов электромобилей в стране — китайские, и первое место по продажам заняла BYD, захватив более трети рынка.

Место Бренд Объем продаж Доля рынка (%) 1 BYD 27 005 38,5 2 MG 9 081 12,9 3 Neta 7 969 11,4 4 Changan 5 912 8,4 5 GAC Aion 5 185 7,4 6 Tesla 4 121 5,9 7 GWM Ora 3 231 4,6 8 Volvo 2 563 3,7 9 BMW 1 483 2,1 10 SGMW Wuling 711 1,0

BYD запустил продажи модели Atto 3 в Таиланде в ноябре 2022 года и с января 2023 года удерживает лидерство в продажах электромобилей на протяжении 18 месяцев. В 2024 году каждый третий электромобиль, проданный в Таиланде, был произведен BYD.

Ранее японские бренды, такие как Honda, Toyota, Nissan и Isuzu, доминировали на автомобильном рынке Таиланда с долей более 90%. Стратегия BYD направлена на использование Таиланда в качестве плацдарма для завоевания других стран Юго-Восточной Азии.

В Сингапуре BYD впервые обошел Toyota и стал лидером продаж в 2024 году. Продажи компании выросли с 1 416 автомобилей в 2023 году до 6 191 единицы, что составило 14,4% рынка. Toyota заняла второе место с результатом 5 736 проданных машин, за ней следуют BMW с 5 042 и Mercedes-Benz с 4 887 автомобилями. Tesla впервые преодолела отметку в тысячу проданных автомобилей, увеличив продажи с 940 в 2023 году до 2 384 в 2024 году.

Кроме того, в Японии BYD в 2024 году также обогнал Toyota на рынке электромобилей, реализовав 2 223 машины, что на 54% больше, чем годом ранее. Продажи Toyota, напротив, снизились на 30% до 2 038 автомобилей.