Генеральный директор BMW Оливер Ципсе покинет пост летом 2026 года

Берлин — Генеральный директор BMW Оливер Ципсе не планирует продлевать свой контракт, который истекает летом следующего года, сообщает немецкий журнал Manager Magazin со ссылкой на информированный источник.

«Дальнейшего продления контракта не будет», — приводит издание слова источника.

Согласно данным журнала, 7 февраля Ципсе исполнится 61 год, и его уход связан с возрастным ограничением, которое компания традиционно устанавливает для высшего руководства на уровне 60 лет.

Ципсе начал свою карьеру в BMW в 1991 году в качестве стажера. До назначения на пост генерального директора в 2019 году он занимал должность руководителя производства. Его текущий контракт действует до 2026 года.