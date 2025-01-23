Новый семиместный электрический внедорожник Skoda будет основан на концепте Vision 7S

Успех модели Skoda Kodiaq подтверждает, что чешская компания отлично справляется с созданием семиместных внедорожников. Поэтому вполне ожидаемо, что Skoda работает над полностью электрической альтернативой, воплощающей идеи концепта Vision 7S, представленного несколько лет назад.

Vision 7S также продемонстрировал новый стиль бренда, названный «Modern Solid», который станет основой для всех электромобилей Skoda. Этот стиль уже был адаптирован в серийных моделях, таких как эффектный Skoda Elroq, представленный в конце прошлого года, и обновлённый Skoda Enyaq после масштабного рестайлинга.

В 2023 году Skoda представила скульптуру под названием «Space», предваряющую дизайн семиместного электрического внедорожника. Прототипы этой модели недавно заметили во время испытаний в северной Швеции. Дизайн автомобиля сохраняет основные черты Vision 7S, включая переднюю панель «Tech Deck» с узкой решеткой, которая станет местом размещения сенсоров и камер.

Особенности концепта, такие как двойной спойлер на крыше и тонкие задние фонари, также перенесены в серийный дизайн. Автомобиль будет иметь компактные задние свесы, что обеспечит просторный салон для пассажиров и багажа.

Длина нового внедорожника составит около 4,9 метра, что сделает его самым большим в линейке Skoda. По размеру он превзойдёт Peugeot E-5008, но будет меньше таких конкурентов, как Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9.

В серийной версии не будет задних дверей с обратным открытием, характерных для Vision 7S, а интерьер будет адаптирован для традиционных пятиместных или семиместных конфигураций. Ожидается, что салон будет оснащён большим центральным экраном, переработанными материалами и «умными» элементами, такими как регулируемые кнопки Smart Dials.

На платформе MEB, которая лежит в основе Elroq и Enyaq, новый внедорожник будет оснащён аккумулятором на 86 кВт·ч, что обеспечит запас хода более 370 миль и быструю зарядку до 80% за 30 минут.

Название нового внедорожника пока держится в секрете, но зарегистрированный Skoda бренд Eviatiq может стать одним из вариантов. Выход модели запланирован на 2027 год, после запуска Elroq, обновлённого Enyaq и модели Epiq.