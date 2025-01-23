BYD Seal 05 появился у дилеров в Китае

Гибрид Seal 05 от BYD был замечен в одном официальном дилерском центре в КНР. Для предварительного заказа автомобиль стал доступен в первых числах января. Стоимость стартует от 89800 юаней (примерно 1,25 млн рублей).

Авто нельзя назвать полностью новой моделью. Произведен он на базе Destroyer 05. После объявления старта продаж, у покупателей появилась возможность заказать три варианта комплектации по стоимости от 89800 до 109800 юаней.

Дизайн новинки практически не отличается от других моделей из семейства Ocean от BYD. Фары сделали треугольной формы. Сзади установили единый элемент светодиодного фонаря. В переднем бампере расположили большой воздухозаборник. Капот сделали наклонным, ручки – заподлицо. Зеркала бокового обзора обычные. Зато топливный бак увеличили. Он вмещает 65 литров бензина.

Интерьер выполнили в стиле, который характерен для автомобилей из серии Ocean. На передней консоли установили мультимедийную систему и экран приборной панели. На центральном тоннеле разместили «круг» с клавишами, предназначенными для управления трансмиссией. Рулевое колесо сделали аналогичным, как у Seal 06.

В салоне продумано все до мелочей. Поэтому в дальних поездках комфорт обеспечен не только для водителя, но и пассажиров, что способствует удобной игре в букмекерских конторах. Чтобы в любом месте делать ставки на спортивные события, можно на сайте Betonmobile по ссылке https://betonmobile.ru/skachat-leon-na-iphone скачать приложение БК Леон.

Новинка порадует параллельной гибридной установкой DM-i 5-го поколения, которую разработала компания BYD. Авто оснащено 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем, мощностью 101 л. с. В паре с ним работает один электрический мотор, отдача которого составляет 163 л. с.

Приобрести можно модели с различными тяговыми батареями: емкостью 15,9 и 7,68 кВт∙ч. Они способны обеспечить запас хода в режиме электрического автомобиля на расстояние 90 и 43-и километра соответственно.

По заявлению производителей расход топлива должен быть не более 3-х литров на 100 километров. Максимальный пробег, с учетом полного бензобака и заряженной батареи, составит свыше 2-х тысяч километров. Седан способен развивать скорость до 180 км/ч.