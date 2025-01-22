Гибридный седан Geely Galaxy L6 EM-i поступил в автосалоны Китая перед началом продаж. Предзаказы на эту модель начались 17 января по цене от 92,800 до 119,800 юаней (примерно 12,650 – 16,350 долларов США). Автомобиль оснащен силовой установкой Lieshen 2.0 с расходом топлива 2,9 литра на 100 км и комбинированным запасом хода до 1,300 км.

Изначально Geely Galaxy была представлена как серия под брендом Geely, но теперь это отдельный бренд с разнообразной модельной линейкой. В 2023 году L6 стал вторым представителем этой линейки. Продажи седана составили 74,278 единиц на текущий момент, а обновленная версия уже доступна в дилерских центрах по всему Китаю.

Поступившие в автосалоны автомобили Geely Galaxy L6 EM-i предназначены для демонстрации. Модель представлена в двух цветах кузова: синим с черными стойками и крышей и белым.

Новая версия отличается традиционными дверными ручками вместо выдвижных, что повышает надежность и снижает затраты. Внешний дизайн включает хромированные детали на бамперах, спортивные 17-дюймовые диски и единый задний фонарь.

Внутри автомобиль получил 14,6-дюймовый экран горизонтальной ориентации, заменивший вертикальный дисплей предыдущей модели. Среди других обновлений – беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, новый двухспицевый руль и два варианта оформления салона: черный и коричневый.

Стандартное оснащение включает светодиодные фары, подогрев боковых зеркал с электроприводом, двухзонный климат-контроль и запуск без ключа. В более дорогих версиях доступны люк, подогрев и вентиляция передних сидений, встроенный регистратор и система помощи водителю L2.

Габариты Geely Galaxy L6 EM-i составляют 4782/1875/1489 мм, с колесной базой 2757 мм. Автомобиль оснащен силовой установкой Leiahen 2.0 с 1,5-литровым двигателем мощностью 82 кВт (110 л.с.) и электромотором на 160 кВт (214 л.с.), интегрированным в коробку передач E-DHT.

Две доступные батареи LFP от SVOLTL емкостью 8,5 кВт·ч и 19,1 кВт·ч обеспечивают электрический запас хода в 48 и 115 км соответственно, а в гибридном режиме седан способен преодолеть до 1,300 км.