Volkswagen предупреждает о последствиях возможных тарифов Трампа

BERLIN — Volkswagen Group выразила обеспокоенность по поводу возможного введения пошлин на импорт товаров из Мексики, о которых заявил президент США Дональд Трамп. В Мексике у автопроизводителя находится один из крупнейших заводов.

По словам представителя компании, введение пошлин может негативно отразиться на американских потребителях и мировой автомобильной индустрии. Volkswagen подчеркивает важность сотрудничества и продолжает диалог с администрацией США.

Завод в Пуэбле, крупнейший в Мексике, произвел около 350 000 автомобилей в 2023 году, включая модели Jetta, Tiguan и Taos, предназначенные для экспорта в США. Аналитики считают, что около 65% автомобилей VW, продаваемых в США, станут неконкурентоспособными в случае введения пошлин.

VW инвестирует более $10 млрд в США, разделяя средства между заводом в Чаттануге и совместным проектом с Rivian. Компания активно взаимодействует с администрацией Трампа по вопросу тарифов.

BMW и Stellantis также сталкиваются с неопределенностью в отношении возможных тарифов, но заявляют о своей готовности адаптироваться к новым условиям.